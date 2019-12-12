'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak'
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'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak'

Türkiye ile Libya arasında yapılan ve Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki sınırı belirleyen anlaşmaya AB ülkelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkacağı ve Yunanistan lehine karar vereceği açıklandı. Reuters, AB'nin konuyla ilgili taslak metnine ulaştığını duyurdu

12.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:46
'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak'

ile arasında yapılan ve 'de iki ülke arasındaki sınırı belirleyen anlaşmaya (AB) ülkelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkacağı ve Yunanistan lehine karar vereceği açıklandı.


Reuters Ajansı, AB'nin bugün başlayacak ve iki gün sürecek zirvede açıklanması beklenen taslak metne ulaştığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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