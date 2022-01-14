AB, Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme çabalarını memnuniyetle karşıladı - Haberler
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AB, Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme çabalarını memnuniyetle karşıladı

AB, Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme çabalarını memnuniyetle karşıladı
AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirmeye yönelik çalışmalar konusundaki iradesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirmeye yönelik çalışmalar konusundaki iradesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, bu amaçla iki ülkenin özel temsilci atamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Özel temsilcilerin bugün yaptığı ilk toplantının olumlu bir adım olduğu belirtilen açıklamada, AB'nin Türkiye ve Ermenistan'ı normalleşme çabalarında desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, normalleşme yönündeki adımların bölgesel istikrar, uzlaşı ihtimali ve ekonomik kalkınma açısından iyi haber olduğu ifade edilerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin AB için iki ülkeyle ilişkilerinde çok önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin ilişkilerin normalleşmesi yolunda olası ilave adımları desteklemeye hazır olduğu bildirildi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

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 Dışişleri Bakanlığı: '(Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci) Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda...

Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci) Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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