AB: Türkiye, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleriyle Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor

AB: Türkiye, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleriyle Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Kıbrıs'ın ardından Avrupa Birliği'nden de (AB) tepki açıklaması geldi. Geçen ay AB liderleri Türkiye’yi tartışmalı sularda sondaj faliyetlerine son vermesi gerektiği yönünde uyarmıştı

AB: Türkiye, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleriyle Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Kıbrıs'ın ardından Avrupa Birliği'nden de (AB) tepki geldi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilciliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yasa dışı şekilde Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda sondaj operasyonunun önemli bir endişe kaynağı olduğu" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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