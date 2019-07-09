AB: Türkiye, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleriyle Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Kıbrıs'ın ardından Avrupa Birliği'nden de (AB) tepki açıklaması geldi. Geçen ay AB liderleri Türkiye’yi tartışmalı sularda sondaj faliyetlerine son vermesi gerektiği yönünde uyarmıştı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Kıbrıs'ın ardından Avrupa Birliği'nden de (AB) tepki geldi.
AB Dış Politika Yüksek Temsilciliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yasa dışı şekilde Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda sondaj operasyonunun önemli bir endişe kaynağı olduğu" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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