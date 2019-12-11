AB Türkiye Delegasyonundan seyahat açıklaması
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AB Türkiye Delegasyonundan seyahat açıklaması

AB Türkiye Delegasyonu tarafından, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) konusunda çıkan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Kısa süreli kalış amacıyla Schengen bölgesine seyahat edecek Türk vatandaşlarının vize alması gerekmektedir.

11.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:09
AB Türkiye Delegasyonundan seyahat açıklaması

AB Delegasyonu tarafından, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) konusunda çıkan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Kısa süreli kalış amacıyla Schengen bölgesine seyahat edecek Türk vatandaşlarının vize alması gerekmektedir." denildi.


AB Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2022 sonu itibarıyla işlevsel hale gelecek olan ETIAS, vizeden muaf olan tüm üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanacaktır. 2020'de 'ne kısa süreli kalış için giriş yapacak Türk vatandaşlarına yönelik kurallarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Kısa süreli kalış amacıyla Schengen bölgesine seyahat edecek Türk vatandaşlarının vize alması gerekmektedir. Diplomatik pasaport, hizmet pasaportu (resmi pasaport) ya da hususi pasaport ile seyahat eden kişiler ETIAS seyahat izni talep etme yükümlülüğünden muaf olacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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