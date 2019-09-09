AB Türkiye Delegasyonu tepkiler üzerine neden Arapça mesaj yayınladığını açıkladı

AB Türkiye Delegasyonu tepkiler üzerine neden Arapça mesaj yayınladığını açıkladı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim, öğretim yılını 'Arapça' kutlayan bir mesaj yayınlaması sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Delegasyonun duyurusunda Arapça mesaj verilmesinin Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik olduğu kaydedildi.

09.09.2019 13:45
AB Türkiye Delegasyonu tepkiler üzerine neden Arapça mesaj yayınladığını açıkladı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim, öğretim yılını 'Arapça' kutlayan bir mesaj yayınlaması sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.


Delegasyonun duyurusunda Arapça mesaj verilmesinin Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik olduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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