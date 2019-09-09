AB Türkiye Delegasyonu tepkiler üzerine neden Arapça mesaj yayınladığını açıkladı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim, öğretim yılını 'Arapça' kutlayan bir mesaj yayınlaması sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Delegasyonun duyurusunda Arapça mesaj verilmesinin Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik olduğu kaydedildi.
09.09.2019 13:45
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim, öğretim yılını 'Arapça' kutlayan bir mesaj yayınlaması sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.
Delegasyonun duyurusunda Arapça mesaj verilmesinin Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik olduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com