AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi'nden Türkiye'nin sağlık sistemine övgü
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AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi'nden Türkiye'nin sağlık sistemine övgü

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AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi'nden Türkiye'nin sağlık sistemine övgü

Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesinden övgü ile bahseden AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, "Türkiye'de Covid-19'da etkin önlemler alıyor.

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Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesinden övgü ile bahseden AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, "Türkiye'de Covid-19'da etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin etkileyici bir sağlık sistemi var. Burada aşının rolü her şeyden çok önemli. Herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz. Önemli olan mümkün olduğunca çok sayıda aşıya sahip olmamız ve çok sayıda kişinin aşılanmasıdır" açıklamasına yer verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi için Antalya'ya geldi. Turizm bölgesi Kundu'da bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Meyer-Landrut, Türkiye ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Meyer-Landrut, " Antalya'da olmaktan çok mutluyum. Burada Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin değerlendirme toplantısına katılmak üzere geldim. Gerçekten çok etkileyici fotoğraflar ve görseller gördük. Bildiğiniz gibi fotoğraf ve görsellik siyasi hayatı da ya da siyasi de görüşü çok etkileyebilen bir şeydir. Fotoğraf seçimi sırasında çok ilginç tartışmalara şahit olduk. Pandemi noktasında Türkiye'de Avrupa'dakine benzer bir durum söz konusu. Benzer önlemler alınıyor. Şuanda pandeminin üçüncü fazını yaşıyoruz. Enfeksiyon sayıları maalesef artıyor" sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin sağlık sistemine övgüyle bahseden Landrut, "Ancak Türkiye'de bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin etkileyici bir sağlık sistemi var. Burada aşının rolü her şeyden çok önemli. Herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz. Önemli olan mümkün olduğunca çok sayıda aşıya sahip olmamız ve çok sayıda kişinin aşılanmasıdır. Esas önemli olan mesele bu aşıların ne kadar etkili olup olmadığıdır. Şu aşamada yaz için tavsiyelerde bulunmak için çok erken. Tabi ki hepimiz umuyoruz ki uygulanan aşı kampanyaları ve diğer önlemler sayesinde yazın seyahat etmek daha güvenli bir hale gelecektir. Bunu söyleyebilmek için 2 aylık verilere bakmak gerekir. Aşıların ne kadar etkili olacağı yakın zamanda belli olacaktır. Aşı kampanyalarından da umutlu olmalıyız. Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Türkiye'yi ve Türk insanını keşfetmeye başladık, gerçekten çok memnuniyet verici. Covid olmadan da Türkiye'yi keşfedebilmeyi çok isterdim" dedi. - ANTALYA

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi'nden Türkiye'nin sağlık sistemine övgü
AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi'nden Türkiye'nin sağlık sistemine övgü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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