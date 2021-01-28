AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep'te Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, kentteki programı kapsamında ilk olarak Gaziantep Valiliğine geldi. Burada şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut, daha sonra Vali Davut Gül ile basına kapalı görüşme yaptı.

Meyer-Landrut, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Meyer-Landrut, Türkiye'de göreve yeni başladığını söyledi.

Sorunları yerinde görmek ve çözüm bulmak için geldiklerini ifade eden Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Burada sizinki gibi bir belediye için böyle bir mülteci göçünün ne demek olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki sahada durumu görmek ve sizlerle bu durumdan etkilenen insanlarla konuşmak bizim için son derece önemli. İş birliğimiz açısından 2016'da söz vermiş olduğumuz 6 milyar avro destek paketinin sözleşmeye bağlandığını söyleyebiliriz. Bu aşamada artık projelerin hayata geçirilmesi, özellikle en çok etkilenen belediyeler ve illerde projelerin hayata geçirilmesini bekleyeceğiz."

Yerel yönetimler ile çalışmanın önemine değinen Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki zamanlarda neler yapabiliriz, bu yönde çalışmalarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı ve Avrupa Birliği düzeyinde olumlu bir gündem hayata geçirmek için istek ve irade ortaya konulduğunu görüyoruz. Siyasi düzeyde tabii ki bu önemlidir. Bunların hayata geçirilmesini umut ediyoruz. Avrupa Birliğince bu yönde bir siyasi karar alındığı zaman iş birliği açısından en acil olan konular ve ihtiyaçlar nelerdir, bunları yerel idarelerden, sizlerden, belediyelerden duymaya ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışacağız."

Fatma Şahin ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, beraber çalışmanın olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

İkili daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak