AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Mersin'deki Ahenk Kooperatifine ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk kadınları ve geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların ortak katılımıyla kurulan Ahenk Kooperatifini ziyaret etti.

Meyer-Landrut, Mersin'deki programı kapsamında, AB ve Dünya Bankasının desteğiyle IDEMA tarafından yürütülen Kadınlar İçin Üretim Merkezi (KÜME) projesi kapsamında kurulan Ahenk Kooperatifini gezdi.

Türk kadınları ile geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların ortak katılımıyla kurulan kooperatifin çalışmalarını inceleyen Meyer-Landrut, kooperatif üyelerince hazırlanan yemeklerin ve ürünlerin tadına baktı.

Meyer-Landrut, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, kooperatifte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Kadınların, kalkınma ve ilerleme açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Barış giden yol için kadınların eşitliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi gerekmektedir." dedi.

Yemekleri tattığı ve tariflerini öğrendiği için mutlu olduğunu anlatan Meyer-Landrut, "Bütün yiyecekler son derece lezzetliydi, doğal ürünler kullanılmış. Kooperatife ve sizlere başarılar diliyorum çünkü başarıyı hak ediyorsunuz. Başkalarına da örnek teşkil etmenizi temenni ediyorum." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İyi Niyet Elçisi olan oyuncu Mert Fırat da KÜME projesiyle amaçlarının sürdürülebilirlik ilkesini ön planda tutarak adil bir ekonomi yaratmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cinsiyet eşitliğinden iklime, döngüsel ekonomiden sürdürebilir ekonomiye kadar uzanan, hem finansal okur yazarlığı hem de girişimi hep bu perspektifte tutan adımları ve bu adımların hayata yansımasını hazırlamak istiyoruz. Bu bağlamda, kimi zaman eğitim içerikleri kimi zaman da özel buluşmalar, sohbetler, etkinliklerle hem varlığımızı göstermeye hem de bu kültürü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz."

IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Batat'ın proje ve kooperatif faaliyetleri hakkında sunum yaptığı etkinlikte, kooperatif için ürün tasarlayan beslenme uzmanı ve diyetisyen Dilara Koçak da bilgilendirme yaptı.

Etkinliğin sonunda kendisine hediye edilen aşçı önlüğünü giyen Meyer-Landrut, kooperatif üyeleriyle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentteki programları kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan'ı ziyaret eden Meyer-Landrut, Ekonomik ve Sosyal Uyum Projesi kapsamında yenilenen Mezitli Mesleki Teknik Anadolu Lisesini gezip, öğrencilerin resimlerini inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar