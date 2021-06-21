AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İzmir'de çeşitli temaslarda bulundu
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İzmir'de çeşitli temaslarda bulundu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İzmir'de çeşitli temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş insanlarıyla buluştu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş insanlarıyla buluştu.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı'dan bilgi alan Meyer-Landrut, AB ile Türkiye arasındaki en güçlü bağların ekonomi alanında olduğunu, bunun Gümrük Birliğine dayandığını söyledi.

Gümrük Birliğinin geliştirilmesi süreci içinde görev aldığı için memnuniyet duyduğunu kaydeden Meyer-Landrut, "Çeyrek asırda nasıl bir etki yarattığına baktığımız zaman Gümrük Birliğinin büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz ama başarı olduğunu belirtmekle birlikte bu birliğin güncellenmeye ihtiyaç duymadığı anlamına da gelmiyor." dedi.

Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret eden Meyer-Landrut, İzmir'de AB desteğiyle yürütülen projeler ve iş birliğinin devamını dilediklerini vurguladı.

Programı kapsamında Bergama'yı ziyaret ettiğini, ilçede açılacak Tarım Araştırma Merkezine AB araştırma fonlarından da katkı sağlanacağını aktaran Meyer-Landrut, kentteki metro projelerinde de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın finansman desteğinin kullanıldığını hatırlattı.

Büyükelçi Meyer-Landrut'un Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra, HDP İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Meyer-Landrut, geçtiğimiz günlerde buraya yönelik saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz için oluşturulan anı defterini imzaladı.

HDP İl Yöneticisi Besriye Tekgür'den bilgi alan Meyer-Landrut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu korkunç saldırıyı kınıyorum. Burada hayatını kaybeden kişinin ailesine, yerel HDP yöneticilerine, yetkililerine taziyelerimi sunmak ve başsağlığı dilemek üzere burada bulunuyorum." dedi.

Açıklamanın ardından Meyer-Landrut, basına kapalı olarak partililerle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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