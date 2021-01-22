AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, HDP'yi ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'la görüştü.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre görevine yeni başlayan Büyükelçi Meyer-Landrut, beraberinde AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Vekili Eleftheria Pertzinidou ve Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova ile parti genel merkezini ziyaret etti.

AB delegasyonunu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy karşıladı.

Sancar, görüşmede "Hem Türkiye'ye hoş geldiniz hem de partimize. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Başarılı olacağınıza da inanıyoruz. Başarılı bir diplomat olduğunuzu öğrendik, tecrübenizi burada en iyi şekilde değerlendireceğinizden hiçbir şüphe duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Meyer-Landrut da AB'yi, Türkiye'de temsil etmenin hem ayrıcalık hem de onur duyduğu bir görev olduğunu, bu vazifenin büyük bir sorumluluk da gerektirdiğini ifade etti.

Uzun yıllardır AB-Türkiye ilişkileri üzerine çalıştığını aktaran Meyer-Landrut, bunu hep AB kanadından yaptığını, yeni dönemde meseleyi Türkiye tarafından dinlemekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Ziyarette, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra AİHM kararları ve Türkiye'deki siyasal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven