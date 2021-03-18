AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'daki arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu
18.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:02
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.
Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kırıkhan ile Hassa ilçesindeki atık su arıtma tesislerini ziyaret etti.
Tesisleri inceleyen Meyer-Landrut, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco