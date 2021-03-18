AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'daki arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'daki arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu

18.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:02
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'daki arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.

Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kırıkhan ile Hassa ilçesindeki atık su arıtma tesislerini ziyaret etti.

Tesisleri inceleyen Meyer-Landrut, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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