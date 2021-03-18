AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'daki arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.

Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kırıkhan ile Hassa ilçesindeki atık su arıtma tesislerini ziyaret etti.

Tesisleri inceleyen Meyer-Landrut, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco