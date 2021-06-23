AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bursa'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bursa'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Meyer-Landrut'u kuruma gelişinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül karşıladı.

Basına kapalı görüşmede Meyer-Landrut, il genelindeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgilendirildi.

Kurumun bahçesinde açılan İpek Böcekçiliği ve Ürünleri Sergisi'ni gezen Meyer-Landrut, ipek yapımının tüm aşamalarının anlatıldığı görselleri ve canlandırmaları inceledi.

Büyükelçi Meyer-Landrut ayrıca, Uludağ yolunda bulunan Yiğitali Mahallesi'ndeki kadın kooperatifine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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