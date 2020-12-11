AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi Açıklaması

11.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:15
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "AB Konseyinin, AB ile Türkiye arasındaki iş birliğine dayalı, karşılıklı çıkarlara ve faydaya dayalı ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili olarak 31.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "AB Konseyinin, AB ile Türkiye arasındaki iş birliğine dayalı, karşılıklı çıkarlara ve faydaya dayalı ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili olarak 31. paragrafta açık biçimde Türkiye-Avrupa Birliği gündeminin masada hala pozitif şekilde konuşulan bir konu olduğu ifade ediliyor." dedi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyinin, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdiğini belirten Meyer-Landrut, Konseyin geniş kapsamlı bir dizi sonuca vardığını kaydetti.

Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi sonuçlarındaki 4 hususa dikkati çekmek istediğini belirterek, bunlardan birinin Konseyin son 3 aydaki Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri olduğunu belirtti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, bunun yanı sıra, AB Konseyinin, Oruç Reis'in geri çekilmesiyle ilgili adımı da kayıt altına aldığını dile getirdi.

İkinci hususun beklentilerle ilgili olduğunu belirten Meyer-Landrut, bunların Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması ve doğrudan Yunanistan ile Türkiye arasında görüşmelere izin verecek şekilde adımların atılmasının beklenmesi olduğunu ifade etti.

"Türkiye-AB gündeminin masada hala pozitif şekilde konuşulan bir konu olduğu ifade ediliyor"

Meyer-Landrut, bir diğer hususun AB konseyinde Türkiye-AB gündeminin pozitif şekilde ele alınan bir konu olduğunu vurgulayarak, şunları belirtti:

"AB Konseyinin, AB ile Türkiye arasındaki iş birliğine dayalı, karşılıklı çıkarlara ve faydaya dayalı ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili olarak, 31. paragrafta açık bir biçimde Türkiye-Avrupa Birliği gündeminin masada halen pozitif bir şekilde konuşulan bir konu olduğu ifade ediliyor. Bu tabii ki aynı zamanda ekimdeki beklentiler doğrultusunda da devam eden bir konu."

Dördüncü noktanın ise AB Konseyinin "stratejik şekilde diyaloğun iş birliği çerçevesinde yürütülmesini dikkate alarak" iki görev belirlemesi olduğunu söyleyen Meyer-Landrut, bu görevlere ilişkin detayları dile getirdi.

Meyer-Landrut, Birleşmiş Milletlerce (BM) Doğu Akdeniz'le ilgili çok taraflı konferans düzenlenmesi konusunda, AB'nin koordinasyona hazır ve bu çerçevede iş birliğine açık olduğunun ifade edildiğini de sözlerine ekledi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gelecek dönemde AB'nin, Türkiye'nin AB üyeliğini nasıl değerlendireceğinin sorulması üzerine Meyer-Landrut, AB Komisyonunun ekim başında ilerleme raporu yayımladığını ve bunun paralel biçimde gelişim gösterdiğini kaydetti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, bu kapsamda AB Konseyinin ve Avrupa Parlamentosunun (AP) bazı kararlara varacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

İlgili Haberler

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti
AB Liderler Zirvesi Toplantısı (2)
AB Liderler Zirvesi Toplantısı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Lütfi Elvan Erkan Akçay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Haluk Bilginer Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Şenol Güneş Pierre Webo Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:18:27. #1.15#
title