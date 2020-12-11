AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "AB Konseyinin, AB ile Türkiye arasındaki iş birliğine dayalı, karşılıklı çıkarlara ve faydaya dayalı ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili olarak 31.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "AB Konseyinin, AB ile Türkiye arasındaki iş birliğine dayalı, karşılıklı çıkarlara ve faydaya dayalı ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili olarak 31. paragrafta açık biçimde Türkiye-Avrupa Birliği gündeminin masada hala pozitif şekilde konuşulan bir konu olduğu ifade ediliyor." dedi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyinin, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdiğini belirten Meyer-Landrut, Konseyin geniş kapsamlı bir dizi sonuca vardığını kaydetti.

Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi sonuçlarındaki 4 hususa dikkati çekmek istediğini belirterek, bunlardan birinin Konseyin son 3 aydaki Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri olduğunu belirtti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, bunun yanı sıra, AB Konseyinin, Oruç Reis'in geri çekilmesiyle ilgili adımı da kayıt altına aldığını dile getirdi.

İkinci hususun beklentilerle ilgili olduğunu belirten Meyer-Landrut, bunların Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması ve doğrudan Yunanistan ile Türkiye arasında görüşmelere izin verecek şekilde adımların atılmasının beklenmesi olduğunu ifade etti.

"Türkiye-AB gündeminin masada hala pozitif şekilde konuşulan bir konu olduğu ifade ediliyor"

Meyer-Landrut, bir diğer hususun AB konseyinde Türkiye-AB gündeminin pozitif şekilde ele alınan bir konu olduğunu vurgulayarak, şunları belirtti:

"AB Konseyinin, AB ile Türkiye arasındaki iş birliğine dayalı, karşılıklı çıkarlara ve faydaya dayalı ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili olarak, 31. paragrafta açık bir biçimde Türkiye-Avrupa Birliği gündeminin masada halen pozitif bir şekilde konuşulan bir konu olduğu ifade ediliyor. Bu tabii ki aynı zamanda ekimdeki beklentiler doğrultusunda da devam eden bir konu."

Dördüncü noktanın ise AB Konseyinin "stratejik şekilde diyaloğun iş birliği çerçevesinde yürütülmesini dikkate alarak" iki görev belirlemesi olduğunu söyleyen Meyer-Landrut, bu görevlere ilişkin detayları dile getirdi.

Meyer-Landrut, Birleşmiş Milletlerce (BM) Doğu Akdeniz'le ilgili çok taraflı konferans düzenlenmesi konusunda, AB'nin koordinasyona hazır ve bu çerçevede iş birliğine açık olduğunun ifade edildiğini de sözlerine ekledi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gelecek dönemde AB'nin, Türkiye'nin AB üyeliğini nasıl değerlendireceğinin sorulması üzerine Meyer-Landrut, AB Komisyonunun ekim başında ilerleme raporu yayımladığını ve bunun paralel biçimde gelişim gösterdiğini kaydetti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, bu kapsamda AB Konseyinin ve Avrupa Parlamentosunun (AP) bazı kararlara varacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan