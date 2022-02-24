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AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Ukrayna'yı desteklediklerini açıkladı

AA, Mustafa Deveci - Güncel
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AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Ukrayna'yı desteklediklerini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kabul edilemez askeri saldırısı karşısında Ukrayna ve halkıyla güçlü bir şekilde tam dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kabul edilemez askeri saldırısı karşısında Ukrayna ve halkıyla güçlü bir şekilde tam dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Büyükelçi Meyer-Landrut yaptığı yazılı açıklamada, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle birlikte Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir araya geldiklerini aktardı.

Bodnar'a AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini ve Rusya'nın saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini tekrarladıklarını vurgulayan Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kabul edilemez askeri saldırısı karşısında Ukrayna ve halkıyla güçlü bir şekilde tam dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ettik."

Meyer-Landrut, Bodnar'ın ise ilk askeri ve sivil kayıplar dahil Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin AB büyükelçilerine bilgi verdiğini, Türkiye'deki resmi makamlarla Ukraynalı yetkililerin resmi temasları hakkında da bilgilendirdiğini belirtti.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Avrupa Birliği, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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