AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti Açıklaması

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Türkiye'deki resmi makamların, yetkililerin, okulların, eğitim sisteminin Suriyeli mültecilere ve ev sahibi toplumlara destek olma çabalarına, biz de destek vermeye, onların entegrasyon süreçlerine destek olmaya çalışıyoruz.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Türkiye'deki resmi makamların, yetkililerin, okulların, eğitim sisteminin Suriyeli mültecilere ve ev sahibi toplumlara destek olma çabalarına, biz de destek vermeye, onların entegrasyon süreçlerine destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Meyer-Landrut, AB tarafından desteklenen, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu iş birliğinde Expertise France ile EDUSER tarafından yürütülen "İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP)" kurumlarından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Merkezde çıraklık sistemiyle ilgili yapılan toplantıda konuşan Meyer-Landrut, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki resmi makamların, yetkililerin, okulların, eğitim sisteminin Suriyeli mültecilere ve ev sahibi toplumlara destek olma çabalarına biz de destek vermeye, onların entegrasyon süreçlerine destek olmaya çalışıyoruz. Hem AB'de hem Türkiye'deki Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimleri, kilit öneme sahip. Milli Eğitim Bakanlığının son derece önemli ve istisnai çalışmalar yürüttüğünü düşünüyorum; bu kadar çok sayıda Suriyeli çocuk ve gencin eğitim sistemine entegrasyonunu sağlama açısından. Bütün bu çalışmalar, aynı zamanda bu çocukları ileride iş sahibi olabilmeleri, kendi geçimlerini sağlayabilecek hale gelebilmeleri için hazırlıyor. Dolayısıyla gençlere, geleceğe dair perspektif sunan bir süreç."

Meyer-Landrut, genellikle mesleki eğitim ya da çıraklık eğitiminin ikinci iyi eğitim sistemi olarak kabul edildiğini aktardı.

Genel eğitim kapsamında, çok iyi durumda olmayan öğrencilerin mesleki eğitimde yer aldığı düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, "Bir imaj sorunu var gibi görünüyor. Sonuçta mezunların yüzde 90'dan fazlasının istihdam imkanlarına ulaşabildiğini söylüyorsanız bu, aslında son derece cazip bir şey demektir. Bu imajın iyileştirilmesi, değiştirilmesi ve bu başarı hikayesinin duyurulması, ailelere aslında bu eğitimin ne kadar yararlı olabileceğinin anlatılması, herkesin çıkarına olacaktır." diye konuştu.

Meyer-Landrut ve beraberindekiler, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Genel Sekreteri Rafiz Vatansever, İnegöl Ticaret Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa Şentürk, BESOB İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İMEP program koordinatörü Aişe Akpınar ve İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar'dan Suriyelilerin eğitime erişim durumu ve koşulları, eğitim sistemine kazandırılmalarına ilişkin faaliyetler, çıraklık eğitimi ve hedeflerini dinledi.

Ziyaret kapsamında Meyer-Landrut ve beraberindekiler, İMEP'ten faydalanan Suriyeli öğrenciler ve aileleri, Suriyeli öğrencileri eğiten işletme yetkilileri ve Türk öğrencilerle görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz