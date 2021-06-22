AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Smyrna antik kentini gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Smyrna antik kentini gezdi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Smyrna antik kentini gezdi
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Smyrna antik kentini ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Smyrna antik kentini ziyaret etti.

İzmir'e bir dizi ziyaret ve program için gelen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konak ilçesindeki antik kentte incelemeler bulundu.

Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Smyrna antik kentini gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:31:15. #1.15#

title