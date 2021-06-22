AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Smyrna antik kentini gezdi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Smyrna antik kentini ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Smyrna antik kentini ziyaret etti.

İzmir'e bir dizi ziyaret ve program için gelen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konak ilçesindeki antik kentte incelemeler bulundu.

Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin