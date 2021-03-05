AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Büyükada'yı ziyaret etti

Büyükada'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bugün cenneti keşfediyorum. Burası gerçekten son derece özel bir ada. Şu anda adayı yeni yeni keşfetmeye başlıyoruz. Oldukça etkileyici binalar var. Son derece önemli kültürel miras unsurlarının olduğunu da görüyoruz." dedi.

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou ile Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ü ziyaret eden Meyer-Landrut, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meyer-Landrut, dün Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden askerler için taziyelerini ileterek "Hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve dostlarının acılarını paylaşıyoruz. Yaralıların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." dedi.

Büyükelçi olarak İstanbul'a ilk ziyaretini iş camiasıyla gerçekleştirdiğini belirten Meyer-Landrut, sonraki ziyaretinde de İstanbul Valisi ve İstanbul Belediye Başkanıyla görüştüğünü kaydetti.

Meyer-Landrut, "Bugün cenneti keşfediyorum. Burası gerçekten son derece özel bir ada. Şu anda adayı yeni yeni keşfetmeye başlıyoruz. Oldukça etkileyici binalar var. Son derece önemli kültürel miras unsurlarının olduğunu da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki programlarının ilk 2 gününde, azınlık cemaatleri dini lideriyle bir araya geldiğini aktaran Meyer-Landrut, azınlık cemaatlerinin durumuna ilişkin bilgi aldıklarını belirtti.

Meyer-Landrut, programının son gününde Adalar'ı ziyaret ettiğini belirterek "Bu cennetin kaybolmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Adalar Kaymakamı Ayhan, Büyükelçiyi Büyükada'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek Meyer-Landrut ve heyetine teşekkür etti.

Şehit olan askerler için başsağlığı dileyen Adalar Belediye Başkanı Gül de Meyer-Landrut'u adada görmekten son derece memnuniyet duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Meyer-Landrut'un özellikle Adalar'a bir gün ayırmasının, kendileri için "gurur verici" olduğunu kaydeden Gül, "Adalarımız hem insan zenginliği hem bina zenginliği hem doğa zenginliği bakımından sonra derece müstesna yeri. Cennet diye ifade ediliyor. Adada farklılıklar var. Biz bu farklılıkları çok önemsiyoruz. Farklılıklar bizim için zenginliktir." diye konuştu.

Bu arada Gül, Meyer-Landrut'un adayı sık sık ziyaret etmesi için kendisinden söz aldıklarını da belirtti.

Adalar Kaymakamı Ayhan, Büyükelçi Meyer-Landrut ve Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Soultanapoulou'na adaya özgü mimoza kolonyası hediye etti.

Büyükelçi Meyer-Landrut da Ayhan'a hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan