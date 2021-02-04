AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

04.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:46
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Meyer-Landrut, Kayseri Serbest Bölge'de beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki makine üretimi yapan fabrikayı gezen Meyer-Landrut, burada üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Meyer-Landrut, ziyaretlerinin ardından, bir otelde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Meyer-Landrut'a eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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