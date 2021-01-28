AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt, Gaziantep'te (2)
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt, Gaziantep'te (2)

28.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:54
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt, Gaziantep'te (2)

KİLİS'E YAPILACAK YENİ DEVLET HASTANESİ İNŞAATINI İNCELEDİAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep temaslarının ardından Kilis'e gitti.

KİLİS'E YAPILACAK YENİ DEVLET HASTANESİ İNŞAATINI İNCELEDİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep temaslarının ardından Kilis'e gitti. İlk olarak Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut ve beraberimdeki heyet, daha sonra Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen yeni devlet hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Büyükelçi Landrut, hastane inşaatının ilerlemesinden mutlu olduğunu belirterek, "Yaşadığımız pandemi koşullarında sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz anlamış bulunuyoruz. Kilis, Suriyeli nüfusunun en fazla olduğu illerden birisi. Sağlık alt yapısının artan bu nüfusa uyarlanması, gerekiyor. Bu nedenle modern 300'den fazla yataklı olan hastanenin yapılması AB'nin sağlık yatırımları açısından Kilis'e yapmış olduğu bir katkı olacak. Biz bu kapsamda sağlık açısından mevcut alt yapıyı iki katına çıkarıyoruz" dedi.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt, Gaziantep'te (2)
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt, Gaziantep'te (2)
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt, Gaziantep'te (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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