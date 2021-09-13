AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van'da

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, çeşitli ziyaretler ve sınır bölgesinde inceleme yapmak üzere Van'a geldi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, çeşitli ziyaretler ve sınır bölgesinde inceleme yapmak üzere Van'a geldi.

Programı kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Ali Paşa Toplantı salonunda Vali Mehmet Emin Bilmez'den son dönemde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Güvenliği Daire Başkanı Mehmet Yüzer, alınan tedbirlerle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'a günü anısına üzerinde Akdamar Kilisesi bulunan plaket verdi. - VAN

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van'da

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Yıldız Tilbe Mehmet Erdem Vildan Atasever
Spor Max Meyer Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:16:52. #1.17#