AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Van'da

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, çeşitli ziyaretler ve sınır bölgesinde inceleme yapmak üzere Van'a geldi.

Programı kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Ali Paşa Toplantı salonunda Vali Mehmet Emin Bilmez'den son dönemde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Güvenliği Daire Başkanı Mehmet Yüzer, alınan tedbirlerle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'a günü anısına üzerinde Akdamar Kilisesi bulunan plaket verdi. - VAN