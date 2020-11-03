AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'tan Avusturya'daki Türk gençlerine teşekkür
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'tan Avusturya'daki Türk gençlerine teşekkür

03.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:57
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'tan Avusturya'daki Türk gençlerine teşekkür

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avusturya'daki saldırıda teröristlere müdahalede bulunan ve mağdurlara yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikal Özer'e teşekkür etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avusturya'daki saldırıda teröristlere müdahalede bulunan ve mağdurlara yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikal Özer'e teşekkür etti.

Landrut, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter'daki "Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail. Teşekkürler çocuklar." mesajına cevap verdi.

"Viyana'daki saldırılarda yaralananlara yardım eden Türk vatandaşları Recep Tayyip Gültekin ve Mikal Özer'e teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz." ifadesini kullanan Landrut, AB'nin tüm ırkçı saldırılarla iş birliği ve beraberlik içinde mücadeleye etmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Viyana'daki terör saldırısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında, Gültekin ve Özer, teröristlere müdahalede bulunmuş, mağdurlara yardım etmişti. Recep Tayyip Gültekin, saldırıda hafif yaralanmıştı.

Terör saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken, çoğu ağır olmak üzere 14 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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