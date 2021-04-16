AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi için Mardin'e geldi
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi için Mardin'e geldi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi için Mardin'e geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi kapsamında Mardin'de 2 bin 800'den fazla öğrenciye eğitim imkanı sağlandığını belirterek, "Böyle bir fırsatın verilmesi ve bizlerin de böyle bir çabaya, girişime destek veriyor...

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi kapsamında Mardin'de 2 bin 800'den fazla öğrenciye eğitim imkanı sağlandığını belirterek, "Böyle bir fırsatın verilmesi ve bizlerin de böyle bir çabaya, girişime destek veriyor olmamız bizlere memnuniyet ve gurur veriyor" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Landrut, genç istihdamına teşvik projesi olan 'Gençler Gelecek Sizin Projesi' kapsamında Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edip çalışmaları gözlemledi. Landrut, daha sonra Dicle Kalkınma Ajansında (DİKA) proje ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Büyükelçi Landrut'a DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat eşlik etti.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, kendileri ile çalışma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ve ayrıca her paranın zerresinin dahi çok değerli olduğunu bildikleri için birlikte çalıştıkları kurumlarla en verimli şekilde kullanacaklarını bildirdi. Alanlı, işsizliğin büyük olduğu bir dönemde kırsaldan kentleşmenin yeni olduğu bu şehirlere gençlerin niteliksiz ve vasıfsız geldiğini, bu eğitimin tam da ihtiyaç olduğu yer ve zamanda yapıldığını belirterek, Büyükelçi Landrut'a teşekkür etti.

Gençlerin birer gelecek olduğunu düşündüklerini ve dolayısıyla da genç istihdamının çok kilit bir önem taşıdığını ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer Landrut, "Dün program kapsamında valiyle bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmemiz kapsamında eğitim konusuna özellikle değindik. Dolayısıyla bu bölgede ve ilimizde eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu DİKA için bunların farkında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda da Türkiye'de gençlerin eğitimine ne kadar yatırım yapıldığının farkındayız. Bunu da takdirle karşılıyoruz. Gençlerin okuldan istihdama yumuşak bir geçiş yapabilmeleri ve bu geçişin kolaylaştırılması son derece önemli. Bunu sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi de mesleki eğitim" diye konuştu.

Mesleki eğitimde eğitim kurumlarıyla iş hayatındaki temsilciler arasında iş birliğinin doğru bir şeklide sağlanmasının son derece önemli olduğunu aktaran Landrut, "Dolayısıyla gençlerin gerçek hayata hazırlanabilmeleri için gerekli eğitimleri almaları bu süreçte büyük önem taşıyor. Türkiye'ye bu alanda destek olmaya çalışıyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye genelinde ve özellikle bu bölgede Dicle bölgesinde. Program kapsamında sabah öğrencilerle bir araya geldik. Bu program kapsamında 2 bin 800'den fazla öğrenciye bölgede eğitim imkanı tanınması, böyle bir fırsatın verilmesi ve bizlerin de böyle bir çabaya, girişime destek veriyor olmamız bizlere memnuniyet ve gurur veriyor" şeklinde konuştu. - MARDİN

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi için Mardin'e geldi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi için Mardin'e geldi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi için Mardin'e geldi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi için Mardin'e geldi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi için Mardin'e geldi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Gençler Gelecek Sizin Projesi için Mardin'e geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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