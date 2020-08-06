AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Zerzevan Kalesi'ni gezdi Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'ni gezdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'ni gezdi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Büyükelçi Berger, Çınar'a 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan ve Roma İmparatorluğu döneminde de askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'ne geldi.

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Berger ve beraberindekileri gezdirerek, kalenin tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA