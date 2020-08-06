AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Zerzevan Kalesi'ni gezdi
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Zerzevan Kalesi'ni gezdi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'ni gezdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Zerzevan Kalesi'ni gezdi
06.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:00

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'ni gezdi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Büyükelçi Berger, Çınar'a 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan ve Roma İmparatorluğu döneminde de askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'ne geldi.

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Berger ve beraberindekileri gezdirerek, kalenin tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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