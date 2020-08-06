AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Açıklaması
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında projeler doğrultusunda Türkiye'ye verilen destekler sayesinde 65 bin kişiye istihdam oluşturulduğunu bildirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Açıklaması
06.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:02

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında projeler doğrultusunda Türkiye'ye verilen destekler sayesinde 65 bin kişiye istihdam oluşturulduğunu bildirdi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Büyükelçi Berger, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Örgütlenme" toplantısına katıldı.

Berger, yaptığı konuşmada, AB'nin sorunun yerinde çözülmesi gerektiğine inandığını belirterek, bunun için yaşamın her alanında faaliyet gösteren sivil toplum hareketlerini desteklediklerini ifade etti.

Tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefinin başta gıda üretimi ve çiftçinin desteklenmesi olduğunu ancak zaman içerisinde bunun doğayı da kapsadığını kaydeden Berger, şöyle konuştu:

"Asıl amacımız kırsal alanda mutlu ve sağlıklı yaşama olanak sağlamak. Koronavirüs salgını ile kırsal kalkınmanın ilave boyutu da oluştu. Kırsal kesimde ekonomik zorlukla baş ederken doğa ve insan arasında denge kurulmalı. Aynı zamanda da kırsaldaki örgütlerimizin rekabet edilebilirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu girişimin merkezinde gençleri ait oldukları yörede kalmaya cezbetme fikri yatıyor."

- "IPA yatırımlarının yüzde 20'si kadınlar tarafından gerçekleştirildi"

Bunu yapabilmenin tek yolunun iktisadi büyüme garantisi ve akıllı bir destek sağlamak olduğunu aktaran Berger, yerinde çözüm üretmenin önemine işaret etti.

Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'ye yönelik IPA fonları ile destek sunduklarını anımsatarak, "IPA fonları kapsamında verilen destekler Türkiye genelinde çok başarılı oldu. 16 bin projeye verilen destek sayesinde 65 bin istihdam oluşturuldu. IPA yatırımlarının yüzde 20'si kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Hedefimiz kadın ve genç girişimcilere ulaşmak." diye konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise şehrin en önemli gelirinin tarım, ticaret ve turizm olduğunu aktardı.

Kırsal kalkınmanın üretim artışı sağlamasının yanı sıra göçü de engellediğini belirten Kaya, "Tarım Diyarbakır için çok önemli. Yeni tip koronavirüs salgını yerinde tarımsal üretimin önemini bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ?Doç. Dr. Songül Akın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü (TKDK) Hikmet Güneş ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Mehmet Cevat Delil de katıldı.

Kaynak: AA

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