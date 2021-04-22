AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA
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AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, kentteki ziyaretleri kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, kentteki ziyaretleri kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun folklör takımının gösterisi ile karşılanan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen atölyenin açılışını yaptı. Meyer-Landrut, kuaförlük, cilt ve tırnak bakımı gibi atölyeleri gezerek burada boyayla yüzünün bir tarafına Türk bayrağı diğer tarafına ise AB bayrağı resmedilen öğrenciyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Meyer-Landrut öğrencilere tablet de dağıttı.

PIKTES PROJESİNİN EKİBİ İLE BULUŞTU

Buradan Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'ne geçen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'ni (PIKTES) yürüten ekip ile toplantı gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile PIKTES'e dahil okul idarecileri ve öğretmenlerin katıldığı toplantıda konuşan Meyer-Landrut, proje kapsamında okulların inşası ve yenilenmesi için altyapı yatırımları, ayrıca öğretmenlere yönelik desteklerinin olduğunu vurguladı. Meyer-Landrut, Türkiye'de 400 okula, Adana'da 39 okula 600 milyon avroluk yatırım sağladıkları PIKTES'in ilerideki yıl da devam edeceğini açıkladı.

PIKTES Direktörü Erhan Açıkgöz de toplantıda proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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