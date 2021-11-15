AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'tan Vali Vekili Duman'a Ziyaret

RİZE (Habermetre) - Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Rize'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut beraberindeki heyetle birlikte Vali Vekili Ömer Faruk Duman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ve karşılıklı hediye takdiminin ardından yapılan görüşmede Vali Vekili Duman, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut'un Rize ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, var olan ilişkilerin bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini ifade etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Vekili Duman, kentin tarihi ve kültürel dokusu, coğrafi yapısı, ekonomisi ve birçok konuyu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ile paylaştı.

Doğası ile kendine hayran bırakan, çay ve yağmurun başkenti Rize'de bulunmaktan memnuniyetini ifade eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Vali Vekili Duman'a teşekkür etti.

Ziyaret gerçekleştirilen çeşitli değerlendirilmelerin ardından son buldu.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Vekili Ömer Faruk Duman'a, Vali Yardımcısı Kübra Baka Kılıç eşlik etti.

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