AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'tan, Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek açıklaması Açıklaması
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'tan, Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek açıklaması Açıklaması

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'tan, Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "AB devlet başkanları bu bölgede Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e finansal desteği sürdürmeye karar verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "AB devlet başkanları bu bölgede Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e finansal desteği sürdürmeye karar verdi. Önümüzdeki haftalarda komisyonun bu desteği nasıl sürdürmeye karar verdiklerini konseye iletmelerini bekliyoruz." dedi.

Meyer-Landrut, Adana'daki programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Meyer-Landrut, kentin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Meyer-Landrut, Türk halkının Suriyelileri ağırlama şeklinin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Tabi biz programlarımız vesilesiyle Türkiye'ye destek olmaya çalışıyoruz ama asıl yük sizlerin üzerinde. Tabi biz sizlere katkı sağlamaya devam etmek isteriz." diye konuştu.

PIKTES'i gelecek seneye uzatmaya karar verdiklerini hatırlatan Meyer-Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB devlet başkanları bu bölgede Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e finansal desteği sürdürmeye karar verdi. Önümüzdeki haftalarda komisyonun bu desteği nasıl sürdürmeye karar verdiklerini konseye iletmelerini bekliyoruz. Bu süre zarfında bizler de halihazırda yürüttüğümüz programlarda neleri iyi yaptık, neleri daha geliştirebilirdik, ne gibi ihtiyaç ve talepler çıktı bunu değerlendiriyoruz ve aynı zamanda mevcut yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının projelerimiz üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Bunları değerlendirerek gelecekte yapacağımız iş birliklerini daha iyi şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Bu bakımdan sizlerin değerlendirmeleri bizler için çok önemli."

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Adana'da 400 bine yaklaşık mültecimiz, misafirimiz var. Onlara yönelik hem altyapı hem üstyapı noktasında pandemi döneminde dahil ek maliyetle işler yaptık. Şu anda Adana'nın nüfusu yüzde 22 daha fazla. Belediye olarak bunların hepsine hizmet veriyoruz ama nüfus yüzde 22 daha fazlaysa her şeyde yüzde 22 fazla maliyet ve iş yükü oluyor. Bu hizmetlerin daha rahat yapılabilmesi için diyalog ve temas devam edecek. Umarım ve bekliyorum ki bu hibe ve uzun vadeli krediler devam eder."

Meyer-Landrut ve Karalar, daha sonra bir süre basına kapalı görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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