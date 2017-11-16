AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Bu çocuklara eğitim vermemek, onların yanlış kişilerin ellerine düşmesine sebep olabilir. Bu yüzden çok önemli bir stratejik riskle mücadele ediyoruz." dedi.



Berger, Gaziantep'te bir otelde, AB ve Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim" projesi kapsamında 14 ilde yapılacak 60 prefabrik okul hakkında basın toplantısı düzenledi.



Suriyelilere yönelik büyük bir projenin inşasının sürdüğünü belirten Berger, bu çalışmaların sadece Suriye'den gelecek mültecilere yönelik olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bu çalışma Türk eğitim sisteminde oluşan baskıyı da hafifletmek açısından önemli bir proje. Eğitim sisteminde neler yapılacağı şu anda tam olarak bilinemedi. Sabah, Türk çocuklarına eğitim, öğleden sonra Suriyeli çocuklara eğitim başlatılacak. Türk hükümeti, şu anda entegrasyona yönelik çalışmalar yapmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin verdiği bilgiye göre zaten eğitim Arapça olacak. Projeye yönelik çalışmalarımız sürüyor."



Berger, Türkiye ve AB'nin anlaştığı en önemli hususun Suriyeli genç çocuklara eğitim vermemenin getireceği "stratejik risk" olduğunu ifade ederek, "Bu sadece bugünün problemi değil. 20-30 yıl boyunca gündemimizi işgal edecek bir problem. Bu çocuklara eğitim vermemek, onların yanlış kişilerin ellerine düşmesine sebep olabilir. Bu yüzden çok önemli bir stratejik riskle mücadele ediyoruz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Berger, yabancı basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı.