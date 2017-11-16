AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suriye'de yaşanan iç savaş ve göçle ilgili "Öyle bir dönem geldi ki bu kriz devam edecek mi yoksa daha sürdürülebilir bir yaklaşım mı benimsemeliyiz buna karar vermemiz gerekiyor." dedi.



AB ve Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim" projesi kapsamında 14 ilde yapılacak 60 prefabrik okulun Osmaniye'de düzenlenen temel atma törenine katılan Berger, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti.



Çalışma hayatı boyunca Ortadoğu'da üç büyük mülteci dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirten Berger, "Bütün bu mülteci akınlarında gördüğümüz en önemli şey aslında bir neslin kaybolmasını önlemeye çalışmaktı." dedi.



Berger, Türkiye'nin göçle gelen çocukların eğitimi için büyük çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, "Bence burada Türkiye'nin yapmaya çalıştığı dengeyi kurmak, çocukları sokaktan uzak tutup eğitim almalarını sağlamak önemli. Bu alanda çalışma yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu önemli konuda Türkiye ile mutabık kalmamızdır." diye konuştu.



Suriye konusunda önemli bir noktaya gelindiğini vurgulayan Berger, şunları söyledi:



"Öyle bir dönem geldi ki bu kriz devam edecek mi yoksa daha sürdürülebilir bir yaklaşım mı benimsemeliyiz buna karar vermemiz gerekiyor. Sizin bu alandaki deneyimleriniz, bizim için çok değerli. Daha geçen hafta Dışişleri Bakanlığı ve AFAD ile bir sonraki aşamada ne yapmalıyız sorusunu konuşmaya, tartışmaya, görüşmeye başladık. Aynı zamanda üye ülkelerden meslektaşlarım da bana eşlik ediyor. Onlar da bu konuyla çok ilgileniyorlar. Dolayısıyla burada neler olduğunu, toplumun üstlendiği yükün çok açık yüreklilikle, hoşgörüyle, isteyerek üstlendiği bu yükün ne olduğunun farkındayız. Bu anlamda, çalışmalarınızda sizlere destek vermeye devam edeceğiz."



Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da Suriyelilerin Türkiye'de kardeş olarak görüldüğünün altını çizerek, Türk halkının savaş mağdurlarının yanında olduğunu ancak tüm dünya ülkelerinin de bu süreçte destekte bulunmasını istediklerini dile getirdi.