AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, Berger ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Berger'i Trabzon'da görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Ustaoğlu, Trabzon'un tarihi, kültürü ve ekonomisine ilişkin heyet üyelerine bilgi aktardı.

Ustaoğlu, Trabzon'un tüm inanç ve kültürlerin harmanlandığı bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Trabzon, ülkemizin ticaretinde, ekonomisinde ve siyasetinde çok önemli dinamikleri olan bir il." dedi.

Büyükelçi Berger ise yeni görev yeri Kahire'ye gitmeden önce çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, Ustaoğlu'na kendilerine gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Trabzon'a iki yıl önce AB şefleri ile geldiğini ve çok güzel zaman geçirdiklerini anımsatan Berger, AB delegasyonunun Trabzon ve çevre illerde eğitim, kırsal kalkınma, tarihi ve kültürel konularda bazı projeler yürüttüğünü kaydetti.

Berger, Trabzon'un kendileri için her zaman önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "Trabzon farklı kültür ve inançların bir arada olduğu bir şehir. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi ve beraberindeki heyet, daha sonra Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Bölge ekonomisi hakkında misafirlerine bilgi veren Hacısalihoğlu, "Pandemi sürecinde özellikle köylerde üretimin arttığını gözlemledik. Bölgenin önemli ürünleri olan çay, su ürünleri, şimdi de fındık bölge ekonomisine bir miktar girdi sağlayacaktır." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, hizmet sektöründe ve özellikle turizmde bölgenin büyük kaybı olduğuna işaret ederek, gelecek günler için tedbirli ve temkinli olmak gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Berger de sağlığın önemli olduğunu ancak sosyal ve ekonomik yaşamın da devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu dengeyi iyi tutturmamız gerekiyor. Önemli nokta, tüm ülkelerin aynı önlemleri, aynı ciddiyetle almasının sağlanması. Krizden çıkarılacak dersler de var. En önemlisi de iş birliği. Birlikte olunca daha güçlü oluyoruz." dedi.

Berger, görev süresi boyunca AB Bilgi Merkezlerinin çalışmalarına verdikleri destek dolayısıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hacısalihoğlu'na teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, Kahire'deki yeni görevinde başarı dilediği Berger ve eşi Marilena Georgiadou Berger'e gümüş telkariden yapılmış hediyeler sundu.

Kaynak: AA