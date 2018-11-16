AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Samsun'da

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Son dönemde Türkiye'de kara yollarından çok demir yolu kullanılması yönünde bir trend olması güzel." dedi.

Berger, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın, Avrupa Birliği'nin 240 milyon avroluk hibesi ile yapılan Samsun-Sivas Demir Yolu Revizyon Projesi çalışmalarını inceledi.

Demir yoluna ray döşeme makinesine binen Berger, bir süre makinistlik yaptı. Berger'in kullandığı aracın hareket memurluğunu ise eşi Marilena Georgiasdou Berger gerçekleştirdi.

Berger, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun'da Avrupa Birliği fonları ile gerçekleştirilen birçok proje olduğunu söyledi.

Bu projelerden birinin de Samsun-Sivas demir yolu hattı olduğuna işaret eden Berger, "Son dönemde Türkiye'de kara yollarından çok demir yolu kullanılması yönünde bir trend olması güzel. Bu demir yolu hattı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilmiş. Biz de bu demir yolu hattının modernizasyonuna katkıda bulunuyoruz. Modernizasyon çalışmalarından biri, demir yolunun saatte 60 kilometre olan hızını 100 kilometreye çıkarmak olacak." diye konuştu.

Samsun Limanı'nın çok önemli bir merkez olduğunu dile getiren Berger, "Buradaki diğer amaç, yük taşımacılığının artırılmasıdır. Demir yolu halen inşaat halinde, gelecek yıl hizmete açılacak." diye konuştu.

Avrupa Adalet Divanının "terör örgütü PKK" kararı

Büyükelçi Berger, terör örgütü PKK'nın AB Konseyi'ne karşı açtığı davada Avrupa Adalet Divanının alt mahkemesinin aldığı, "PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğunu ancak yeni kararlar uyarınca PKK'nın AB Konseyi'nin terör örgütü listesinde tutulması gerektiği" yönündeki kararı da değerlendirdi.

AB Genel Mahkemesinin böyle bir karar aldığını belirten Berger, "PKK'nın listeye alınması ile ilgili karar netlik kazandı ama Avrupa Konseyi'nin de bununla ilgili kararları olabilir. Avrupa Birliği ve üye devletler bu karara karşı temyize gidebilir. Henüz bu kararla ilgili herhangi bir şey değişmiş değil." ifadelerini kullandı.

Basın danışmanından "çeviri hatası" açıklaması

Berger'in basın danışmanı Miray Akdağ ise Berger'in açıklamalarının üzerine "açıklamanın bazı kısımlarında çeviri hatası olduğunu" aktararak, "PKK'nın bu listede olmaması ile ilgili bir değişiklik yok. Zaten PKK, AB'nin terör listesindeydi. Bu karar alındıktan sonra değişen bir şey yok, hala AB'nin terör listesinde kalmaya devam ediyor. O yüzden bugün bazı gazetelerde yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. Çünkü AB, hala PKK'yı terör organizasyonu olarak görmeye devam ediyor. O yüzden kararın herhangi bir değişikliğe neden olduğu doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.