AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Öğrencilerle Buluştu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İstanbul Ticaret Üniversitesini ziyaret etti.

Berger, ziyaret kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin katılımıyla düzenlenen "Erasmus+ ve AB Türkiye İlişkilerindeki Son Gelişmeler" başlıklı programda bir konuşma yaptı.

Basına kapalı programda, Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren de yer aldı.

Kaynak: AA