AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Göçmen Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa'da, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak finanse ettiği Yıldırım Göçmen Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Berger, Türkiye ve AB Türkiye Delegasyonu arasında 2019 yılına kadar devam edecek "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi" projesi kapsamında geçen yıl açılan Bursa Yıldırım Göçmen Sağlığı Merkezi'ni ziyaretinde, yetkililerden bilgi aldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM-SGDD) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFP) destek verdiği merkezde Berger, sığınmacılar, doktorlar ve merkez yöneticileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Mülteciler için böyle bir merkezin varlığının önemli olduğuna vurgu yapan Berger, "Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde desteğin devamı yönünde karar aldık. Geçtiğimiz iki yıl içindeki deneyimlerimize dayanarak hangi konularda başarılı olup olmadığımızı belirleyerek desteğe devam etmek istiyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Müşaviri Orhan Çetinkaya da, Bursa'da 170 bin Suriyeli sığınmacı bulunduğunu ve bu mültecilerden sağlık merkezini günde 700 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Çetinkaya, Suriyeli sığınmacıların, göçten dolayı yaşadıkları travma ve içinde bulundukları psiko-sosyal durum nedeniyle merkeze çok sayıda başvuru olduğunu söyledi.

Suriyeli sığınmacıların sahip olduğu farklı tedavi kültürünü, verilen eğitim ile Türkiye'deki sisteme yakınlaştırmak istediklerini kaydeden Çetinkaya, "Sıhhat projesinde AB ile çalışırken olumlu sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.