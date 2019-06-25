AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Yavaş'a ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Berger ve Yavaş, Mogan Park Ankara Büyükşehir Belediyesi Tesisleri'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Berger, Ankara'nın yeni belediye başkanı seçilen Yavaş ile ilk toplantıyı yaptıklarını belirterek AB Türkiye Delegasyonunu ve diplomatik camiayı başkentte ağırlayan Yavaş'a teşekkürlerini iletti.

Berger, çevre ve ulaşım alanlarında delegasyonun, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile önemli iş birliği çalışmalarının bulunduğuna işaret ederek sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok şehrinde belediyelerle bu alanlarda iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Her yıl eylülde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Berger, "Bu yılki hareketlilik haftasının teması 'güvenli yürüme ve bisiklet sürme' olacak. Bu çerçevede eylülde Ankara'da neler yapabileceğimiz konusunda karşılıklı görüş teatisinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Bu yılki sloganın "Gel, bizimle yürü" olacağını söyleyen Berger, "Eylülde sizinle (Yavaş'la) yürümeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

"AB ile iş birliğimiz devam edecek"

Yavaş da Büyükelçi Berger ile iş birliği konularını ele aldıklarını dile getirerek Avrupa Hareketlilik Haftası bağlamında başkentte yapılacak bisiklet projesine ilişkin Berger'i bilgilendirdiğini söyledi.

Mansur Yavaş, "Biz de 22 Eylül'de Bahçelievler 7. Cadde'yi bir günlüğüne araç trafiğine kapatıp, Dünya Hareketlilik Günü'ne destekte bulunuyoruz." diye konuştu.

Görüşmede, çevre ve havaalanı metrosu konularında iş birliği imkanlarının ele alındığını aktaran Yavaş, "İnşallah AB ile iş birliğimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA