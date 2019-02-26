AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Getham'a Ziyaret

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezini (GETHAM) ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GETHAM'ın AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu belirten Berger, yapılan çalışmaları yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Merkezde farklı projeler gördüğünü belirten Berger, bunların da sadece Türkiye'de değil dünyada da başarılı olacağını kaydetti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep'in sanayisine dikkat çekerek, yaptıkları çalışmalara değindi.

Gaziantep'in 180 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Yıldırım, Dünya'daki en rekabetçi 7 şehrinden biri olduğuna dikkat çekti.

Gaziantep'in, Türkiye'nin 6. büyük ekonomisi olduğunu dile getiren Yıldırım, büyük emeklerle bu başarıya sahip olduklarını, sanayi ve ticaretin yanı sıra mutfağıyla da ön planda olduğunu kaydetti.

En çok Irak, Amerika ve Suriye'ye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Suriye'deki ihracatımız BM, AB ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bizden temin edip, yardım amacıyla göndermiş olduğu ürünler. Bazı kalemlerde ön plandayız. Belçika makine halısında liderdi. Şu anda biz makine halısında dünyanın yüzde 35'ini, Türkiye'de yüzde 92'sini karşılıyoruz. Şehirlerle değil ülkelerle yarışıyoruz. Dikişsiz kumaşın da yüzde 92'sini üretiyoruz. Diğer lider olduğumuz sektörlerden biri de plastik ayakkabı ve terlik. Onunda yüzde 92'sini üretiyoruz. Biz zorluklarla bu noktaya geldik."

Yanı başlarındaki savaşa rağmen mücadeleye devam ettiklerini belirten Yıldırım, 500 bin Suriyeli'ye de ev sahipli yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'de yaşayan Suriyelileri ekonomiye katmak için AB, BM ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber projeler geliştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "GTO olarak bin 743 Suriyeliye hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin ilk ve tek Suriye masasını biz kurduk. Bölgeye, dünyaya katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA