AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berber'den Karabük'te ziyaretler
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berber'den Karabük'te ziyaretler

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Karabük'te bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berber'den Karabük'te ziyaretler
21.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:59

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Karabük'te bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, kent hakkında bilgi aldı. Vali Gürel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Berger'e teşekkür etti.

Berger'in Türkiye'deki 4 yıllık görev sürecini tamamlayıp kısa bir süre sonra ayrılacağını ifade eden Gürel, "Bu anlamda bir vedalaşma ve bölgemizi ziyaret amacıyla geldiler. Teşekkür ederiz büyükelçimize, Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde ülkeler arasındaki münasebete katkılarından dolayı. İnşallah bundan sonra Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki münasebetler bu atılan tohumlarla yeşerecek" dedi.

Berger de hem Karabük hem de Safranbolu hakkında çok şey duyduğunu belirtti.

Karabük'ü ziyaret etmeyi çok istediğini bunu bugün gerçekleştirebildiğini vurgulayan Berger, "Görevimin sonuna tesadüf etti ama burada olmaktan çok memnunum. Türkiye'de görev yaptığımız 4 yıl gibi süre içerisinde UNESCO alanlarını gezdik ve son olarak burası kalmıştık. Burada sizinle konuşup bilgi almaktan çok memnun kaldım. Gerek Karabük gerek Safranbolu hem sanayi hem de tarihi açısından önemli şehirler. Bu ikisinin birleşimi de ziyaret için çok ilginç bir yer ortaya çıkarıyor. Umarım pek çok insan buraya gelip ziyaret edecektir" diye konuştu.

Vali Gürel ve Berger'in hediyeleşmelerinin ardından ziyaret sona erdi.

Berger daha sonra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti. Başkan Vergili bir süre görüşen Berger, ardından Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier ile Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Berger, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte mahalle muhtarları toplantısına katılarak, toplantıyı takip etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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