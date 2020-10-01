AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, TÜSİAD'ı ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

TÜSİAD'ın Tepebaşı'ndaki binasında gerçekleştirilen ziyarette, Meyer-Landrut, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, toplantı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TÜSİAD ziyaretinin, İstanbul'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olduğuna işaret ederek, iş dünyası, TÜSİAD ve TÜSİAD Başkanı ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Meyer-Landrut, "Genel olarak AB-Türkiye ilişkilerinin, özellikle de ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla durumu nasıl gördüğünüz, perspektifler ve halen görüşmemiz gereken meseleler konusunda sizlerden bilgi ve ilk değerlendirmeleri almak üzere burada bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Brüksel'de bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Meyer-Landrut, "AB Konseyi önemli bir toplantı. AB-Türkiye ilişkileri ilk kez bu düzeyde ele alınmıyor. Bugünkü toplantının, daha fazla yapıcı iş birliğine de zemin hazırlayacak kapsamlı bir görüşmeye imkan yaratmasını umuyorum." dedi.

"Bu görüşme bizim açımızdan fevkalade önemli"

TÜSİAD Başkanı Kaslowski de AB Büyükelçisi'ni TÜSİAD'da misafir etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"AB Büyükelçisi yeni tayin oldu, tanışma mahiyetinde bir toplantı olacak. Bunun dışında da bugün AB Liderler Zirvesi'nin ilk günü. Bu açıdan da çok önemli bir gün. O çerçevede de bugün, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki gerilimden tutun Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve onunla ilgili TÜSİAD'ın görüşlerini paylaşma fırsatı kazanmış oluyoruz. Bu açıdan, bu görüşme de bizim açımızdan fevkalade önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu