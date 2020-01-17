AB Türkiye'deki mülteciler için taahhüt ettiği yardımı geciktiriyor mu?
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AB Türkiye'deki mülteciler için taahhüt ettiği yardımı geciktiriyor mu?

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşması çerçevesinde taraflar arasında verilen taahhütler ne durumda?

17.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:58
AB Türkiye'deki mülteciler için taahhüt ettiği yardımı geciktiriyor mu?

(AB) ile arasında 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşması çerçevesinde taraflar arasında verilen taahhütlere ilişkin zaman zaman karşılıklı suçlamalar dile getiriliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB'nin sözlerini yerine getirmediğini belirterek, Brüksel'i gerektiği kadar yardım etmemekle eleştiriyor. AB ise şu ana kadar taahhüt ettiği 6 milyar eurodan 3.2 milyar eurosunu serbest bıraktı. Euronews'e konuşan bir AB yetkilisi taahhüt edilen mali yardımların Türkiye'deki projelerin ilerlemesine göre aktarıldığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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