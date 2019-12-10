AB: Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki mültecilere destek amacıyla 6 milyar euroluk yardım paketinin tamamını tahsis ettiğini duyurdu. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada 4,3 milyar euronun farklı sözleşmelere bağlandığı bunun yanı sıra 2,7 milyar euro ödeme yapıldığı ifade edildi.
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt ettiği toplam 6 milyar euroluk desteğin 2,7 milyar euroluk kısmının aktarıldığını açıkladı.
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklamada bulunan AB Komisyonu, fona toplam 6 milyar euronun tahsis edildiğini, bu kapsamda 4,3 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,7 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle