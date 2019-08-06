AB, Türkiye'deki mülteci destek fonuna 127 milyon euro daha aktardı

06.08.2019 18:09

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşmasına binaen Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) programı kapsamında Türkiye'deki mülteciler için 127 milyon euro ek ödeme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye'de bulunan çoğunluğu Suriyeli mültecilerin gıda alışverişi için kullandığı Kızılaykart'lara sağlanan 127 milyon euroluk ilave ödenekle birlikte AB'nin programa toplam katkısı 1 milyar 125 milyon euroya ulaştı. Buna göre AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan 3,5 milyar euroluk sözleşme kapsamındaki projelere toplamda 2,4 milyar euro ödeme yapılmış oldu. Euronews.com'da Görüntüle