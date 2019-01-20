Ab, Türk Tarım Projelerimize Hayran Oldu'

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansının ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına ziyareti değerlendiren tarık ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konferensa Federal Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner'in daveti üzerine katıldıklarını, çok kısa da olsa Başbakan Angela Merkel'le görüşme imkanı bulduklarını söyledi.

TARIM YÜRÜTME KOMİTESİ

Alman Bakan Klöckner ile Tarım Yürütme Komitesi'nin oluşturulması mutabakat zaptını imzaladıklarını anlatan Pakdemirli, başkanlık ettiği tarım ve kırsal alanda yapısal değişikliklerle ilgili bir konferansta Türkiye'de yapılan teknoloji projelerini anlattıklarını belirterek "Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok AB ülkesi dahil hepsi bu konuyu hayranlıkla ve 'Bu konuları bize de anlatır mısınız' diye karşıladı. Biz de birçok konuda işbirliği yapabileceğimizi, özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki önemli projelerimizi de paylaşmaya hazır olduğumuzu söyledik."

15 ÜLKEYE GİTSEK HALLEDEMEYİZ

Yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini, Japonya, Belarus, Çin, Ukrayna, Gürcistan, Kosova, Romanya, Slovenya ve Güney Sudanlı yetkililerin yanı sıra AB Tarım, Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseriyle temaslarda bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, "Bu tarz seyahatleri bu anlamda çok önemsiyorum. Çünkü 15 tane ülkeye gitseniz bu kadar işi halledemezdiniz. Türkiye adına, tarım adına, hayvancılık adına, ormancılık adına ve sulama adına birçok konuda mevkidaşlarımızla görüştük, fikir birliğine vardık, fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı yardım taahhüdünde bulunduk. Bu anlamda ben bu görüşmeleri çok olumlu değerlendiriyorum" dedi.

YERLİ TEKNOLOJİ ELEKTRONİK KÜPE

Diğer ülke temsilcileri tarafından ilgiyle karşılanan projelerin başında, yerli teknolojiyle üretilen elektronik küpelerin büyükbaş hayvanlarda kullanılmasına yönelik test çalışması geliyor. Elektronik küpelerle hayvanların kızgınlık dönemleri, günlük yaşamı, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşılabilecek.