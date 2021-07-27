AB, Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı
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AB, Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı

AB, Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Tunus'ta temel haklara saygı gösterilmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle meclisin çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Tunus'ta temel haklara saygı gösterilmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle meclisin çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

AB'den yapılan yazılı açıklamada, Tunus'taki gelişmelerin büyük dikkatle takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede kurumsal istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle parlamentonun faaliyetinin yeniden başlatılması, temel haklara saygı gösterilmesi ve her türlü şiddetten kaçınılması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

AB'nin Tunus'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ekonomik kriz çerçevesinde verdiği desteğin hatırlatıldığı açıklamada, "Durumun gelişimini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Öncelikler, demokrasinin ve ülkenin istikrarının korunmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'taki durum

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar düzenlenmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Said, kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı. Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kays Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1)
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1)
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Tunus Parlamento Ofisi: Darbeyi kesin bir şekilde reddederek, şiddetle kınıyoruz
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