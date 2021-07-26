AB, Tunus'ta anayasaya saygı çağrısı yaptı
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AB, Tunus'ta anayasaya saygı çağrısı yaptı

AB, Tunus'ta anayasaya saygı çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Tunus'ta anayasaya, kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Tunus'ta anayasaya, kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma kararıyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Tunus'taki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Massrali, "Tunuslu tüm aktörlere anayasaya, anayasal kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Massrali, ayrıca Tunus'ta istikrarın korunması için sükunetin sağlanması ve şiddete başvurulmaması çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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