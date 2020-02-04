AB, Trump'ın İsrail-Filistin için sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması' planını reddetti

04.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:08

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'ya barış getirme vaadiyle ABD tarafından sunulan "Yüzyılın Anlaşması" planını reddederek, İsrail'in daha fazla Filistin toprağı ilhak etmesinden endişe duyduğunu açıkladı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için 28 Ocak'ta sunduğu plana ilişkin yazılı açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle