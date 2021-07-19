AB, topraklarından yapılan "art niyetli siber faaliyetlere" karşı Çin'i harekete geçmeye çağırdı
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AB, topraklarından yapılan "art niyetli siber faaliyetlere" karşı Çin'i harekete geçmeye çağırdı

AB, topraklarından yapılan 'art niyetli siber faaliyetlere' karşı Çin'i harekete geçmeye çağırdı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Çin'i, topraklarından girişilen "art niyetli siber faaliyetlere" karşı harekete geçmeye davet ederek, söz konusu aktiviteleri kuvvetle kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Çin'i, topraklarından girişilen "art niyetli siber faaliyetlere" karşı harekete geçmeye davet ederek, söz konusu aktiviteleri kuvvetle kınadı.

AB Yüksek Temsilcisi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Microsoft Exchange sunucusunun kötüye kullanımının, AB kurumları ve üye ülkelerin de dahil olduğu dünya çapında binlerce bilgisayar ve ağın güvenliğini tehlikeye attığı, önemli sayıdaki "hacker"ların durumdan faydalanmasına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu sorumsuzca ve zarar verici davranış, güvenlik risklerine ve hükümetlerimizin kurumlarının yanı sıra birçok şirketin önemli ölçüde ekonomik zarara uğramasına sebebiyet verdi. Güvenliğimiz, ekonomimiz ve toplumumuz üzerinde sistemik düzeyde yayılma etkisine yol açtı." ifadelerine yer verildi.

AB Yüksek Temsilciliğinin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"AB ve üye ülkelerdeki devlet kurumlarını, siyasi kuruluşları ve ayrıca önde gelen endüstrileri hedef alan, önemli etkileri olan kötü niyetli siber faaliyetler de tespit ettik. Bu faaliyetler, 'Advanced Persistent Threat 40' ve 'Advanced Persistent Threat 31' olarak bilinen, fikri mülkiyet hırsızlığı ve casusluk amacıyla Çin topraklarından yürütülen hacker gruplarıyla bağlantılı olabilir."

AB ve üye ülkelerin, söz konusu siber aktiviteleri güçlü şekilde kınadığı vurgulanan açıklamada, "Çinli yetkilileri, topraklarının kötü niyetli siber faaliyetler için kullanılmasına izin vermemeye, durumu tespit etmek, araştırmak ve ele almak için tüm uygun önlemleri almaya ve uygulanabilir adımları atmaya devam ediyoruz." görüşü paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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