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Avrupa Birliği, Ekonomi

AB, ticaret hacminin 525 milyar avro düşeceğini öngördü

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de dış ticaret hacminin 525 milyar avro azalacağını öngördü.

17.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:30
AB, ticaret hacminin 525 milyar avro düşeceğini öngördü

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de dış ticaret hacminin 525 milyar avro azalacağını öngördü.

AB Komisyonu, Kovid-19'un küresel ticarete etkilerinin değerlendirildiği çalışmasını yayımladı.

Buna göre, salgın nedeniyle uygulanan iş yeri kapatma, seyahat yasağı gibi çeşitli kısıtlayıcı tedbirler, üretim, harcamalar, yatırım ve uluslararası ticarette ciddi daralmaya neden olacak.

Kovid-19 nedeniyle 2020 yılında küresel ticaret yüzde 9,7 gerileyecek.

AB ülkelerinin diğer ülkelere ihracatı yüzde 9,2, ithalatı da yüzde 8,8 düşecek.

AB üyesi 27 ülkenin mal ve hizmet ihracatı bu yıl 285 milyar avro, ithalatı da 240 milyar avro azalacak. Böylece, Kovid-19 nedeniyle AB'nin dış ticaret hacmi 525 milyar avro gerileyecek.

Kovid-19, taşıma ekipmanları ve makine gibi imalat sektörü ihracatını daha fazla etkileyecek.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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