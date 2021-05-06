AB, terörle mücadele eden Mozambik'te askeri eğitim misyonu kuracak
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AB, terörle mücadele eden Mozambik'te askeri eğitim misyonu kuracak

AB, terörle mücadele eden Mozambik'te askeri eğitim misyonu kuracak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin (AB), Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadele eden Mozambik'te askeri eğitim misyonu kurmayı planladığı açıklandı.

Avrupa Birliği'nin (AB), Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadele eden Mozambik'te askeri eğitim misyonu kurmayı planladığı açıklandı.

AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, basına yaptığı açıklamada, üye ülkelerin savunma bakanlarının Mozambik ile ilgili güvenlik sorununu görüştüklerini söyledi.

Borrell, "Mozambik hükümeti yardım istiyor. Biz de Sahel bölgesinde olduğu gibi Mozambik'teki güvenlik sorununa karşı askeri eğitim misyonu göndermeye çalışacağız." dedi.

AB'nin 2013'ten beri Mali'de askerleri eğittiğini hatırlatan Borrell, Mozambik'teki durumun daha fazla kaygı verici bir hal almaya başladığına dikkati çekti.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) da 27 Nisan'da Ensar'ul Sunna ile mücadele için 2 bin 500 askerlik bölgesel misyonu ülkeye konuşlandırmayı planladığını açıklamıştı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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