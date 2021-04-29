AB, terör paylaşımlarının internetten bir saatte kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti
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AB, terör paylaşımlarının internetten bir saatte kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti

AB, terör paylaşımlarının internetten bir saatte kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosu (AP), internette terör içerikli paylaşımların yayılmasını engellemek için bu tür içeriklerin bir saat içinde alan sağlayıcılar tarafından kaldırılmasını öngören yasal düzenlemeyi kabul etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), internette terör içerikli paylaşımların yayılmasını engellemek için bu tür içeriklerin bir saat içinde alan sağlayıcılar tarafından kaldırılmasını öngören yasal düzenlemeyi kabul etti.

AB Komisyonunun hazırladığı yeni düzenlemeyle dijital platformların, terör içeriği olduğu belirtilen paylaşımları AB ülkelerinde en kısa sürede kaldırması veya erişimini engellemesi gerekecek. Talimat verildikten sonra 1 saat içinde içeriğin kaldırılması veya engellenmesi zorunlu olacak.

İçeriğin kaldırılmasına yönelik talimatın dijital platformlara AB ülkelerinin "yetkili makamları" tarafından gönderilmesi istenecek. Yasal düzenleme, AB içinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın internet alan sağlayıcıları için geçerli olacak.

Yasal düzenlemeye uyulmayarak içeriğin kaldırılmaması veya engellenmemesi durumunda şirketlere ceza verilecek. Ceza, alan sağlayıcı şirketin küresel yıllık cirosunun yüzde 4'ü kadar olabilecek. İçerikleri kaldırılan kişi veya işletmelerin şikayet hakları bulunacak. Eğitim, sanat, gazetecilik ve araştırma alanlarında bazı istisnalar yapılabilecek.

AB Komisyonu, bazı Avrupa ülkelerindeki terör saldırıları sonrasında yasal düzenleme teklifini teröristlerin interneti kullanarak radikalleşmesini, adam bulmalarını ve şiddeti teşvik etmelerini engellemek amacıyla Eylül 2018'de yapmış, Aralık 2020'de düzenleme üzerinde uzlaşı sağlanmıştı.

Düzenlemeyi eleştiren bazı sivil toplum örgütleri ve siyasetçiler, internet alan sağlayıcılarına çok kısa süre verildiği için yasanın teknoloji şirketlerini birtakım algoritmalar kullanmaya iteceğini, böylece bazı içeriklerin terörle ilgili olmasa da engellenebileceğini savunuyordu.

Ayrıca, herhangi bir yargı kontrolü olmaması ve bir ülkenin başka ülkedeki paylaşımlarla ilgili içerik kaldırma talimatı verebilecek olmasının ifade özgürlüğünü tehdit ettiği, demokrasiyi tehlikeye attığı belirtiliyordu.

AB ülkelerinin, yasal düzenlemeyi ulusal hukuklarına gelecek aydan itibaren uyarlamaları gerekiyor. Yasa AB genelinde bir yıl sonra tamamen uygulanır hale gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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