AB Temsilcisi Borrell, Kıbrıslı liderlerle görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AB Temsilcisi Borrell, Kıbrıslı liderlerle görüştü

18.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:48
AB Temsilcisi Borrell, Kıbrıslı liderlerle görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Borrell, sosyal medyadaki paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile konuştuğunu belirtti.

AB'nin Kıbrıs müzakerelerini desteklediğini kaydeden Borrell, Tatar ve Anastasiadis ile müzakerelerin BM himayesinde BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yeniden başlaması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Borrell, "AB katkı sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Prens William Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Tolga Ciğerci Stjepan Tomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB Temsilcisi Borrell, Kıbrıslı liderlerle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 21:56:49. #1.15#
title