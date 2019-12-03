AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası
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AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda bir insan ömrü kadar vakit harcadığını söyleyerek, "süreç çok uzamıştır" dedi.

03.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:42
AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , 'nin üyeliği yolunda bir insan ömrü kadar vakit harcadığını söyleyerek "süreç çok uzamıştır" dedi.


İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in davetlisi olarak Ankara'daydı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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