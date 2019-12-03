AB temsilcilerinin konuğu olan İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın bir parçası
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda bir insan ömrü kadar vakit harcadığını söyleyerek, "süreç çok uzamıştır" dedi.
03.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:42
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda bir insan ömrü kadar vakit harcadığını söyleyerek "süreç çok uzamıştır" dedi.
İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in davetlisi olarak Ankara'daydı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com